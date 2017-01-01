موريتانيا: أمطار متفرقة في ست ولايات داخل البلاد



شهدت عدة ولايات داخل الأراضي الموريتانية، ليل الأحد/الاثنين، تساقط كميات من الأمطار متفاوتة وصلت إلى 30 ميليمتراً في ولاية تيرس الزمور، في أقصى الشمال.



وجاءت المقاييس التي كشفت عنها شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الاثنين، على النحو التالي:



الحوض الغربي

- ول احمد.................................20 مم

- أملحياظ ................................. 20 مم



لبراكنه

- العزلات ...................................20 مم



-اترارزه

- انجاكو........................................ 1 مم

- قراك..........................................13 مم



آدرار

- المعدن ..................................5ر6 مم

- امحيرث......................................6 مم



تيرسزمور

- بئر اماكرين ...............................30 مم

- افديرك....................................3 مم

- ازويرات ..............................4ر.5 مم



اينشيري

- الويبده......................................15 مم

