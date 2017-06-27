موريتانيا: أمطار متوسطة على العاصمة وعدة مناطق داخلية





شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط فجر اليوم الثلاثاء تساقط كميات من الأمطار على جميع المقاطعات ، مما قد يؤثر على حركة المرور ، بالتزامن مع مشروع الصرف الصحي الذى لا تزال الأشغال جارية فيه .



وشهدت مناطق داخل موريتانيا أمس إلى اليوم تساقط كميات من الأمطار ، و لم تصدر بعد شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية المقاييس .



وتؤثر الأمطار عادة على عدة مناطق فى نواكشوط ، وخصوصا منطقة الميناء ، ووسط العاصمة ، ومناطق من ولايات نواكشوط الجنوبية والغربية.



وأكدت الحكومة فى وقت سابق أن مشروع صرف مياه الأمطار في نواكشوط، سيتم تنفيذه خلال النصف الأول من العام 2019، حيث بلغت نسبة إنجازه 25 في المائة، ، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية، وجمهورية الصين الشعبية بمبلغ يناهز 45 مليون دولار.



ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الأمطار، من خلال توفير قنوات مغلقة تصب في محطات للضخ، إضافة إلى شبكة أنابيب لسحب المياه، تربط بين محطات الضخ الرئيسية والمناطق المستهدفة، مما سيمكن من ضخ 225 ألف متر مكعب يوميا من مياه الأمطار.



وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في 25 من يونيو 2015 على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا، والصين مخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 10 مليارات أوقية.



