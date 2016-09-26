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موريتانيا: أمطار متوسطة على 3 ولايات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 26 سبتمبر 2016 - 10:19



موريتانيا: أمطار متوسطة على 3 ولايات
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شهدت ولايات الحوض الشرقي و لعصابة و لبراكنة تساقط كميات مطرية  متوسطة خال ال 48 ساعة الماضية.

وحسب شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية فقد بلغت التساقطات  أعلى درجة لها في "جول" و "الردح2 " ، من ولاية لبراكنة  حيث تم تسجيل 32 مم  .

وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:

 

الحوض الشرقي:

 

آمورج......................... 03مم

 

اعوينات ازبل ................. 04 مم

 

اهل بلاتي ..................... 05مم

 

النعمه ........................ 09مم

 

لعصابه:

 

هامد .......................... 04مم

 

لبراكنه:

 

ألاك ........................... 03مم

 

ازراك عين ..................... 08مم

 

بوغي .......................... 20مم

 

شام ........................... 02مم

 

غارالول ....................... 09مم

 

مكطع لحجار .................... 04مم

 

امباني ........................ 11مم

 

امبتو .......................... 10مم

 

انيابينا ...................... 20مم

 

وابوندي ........................ 05مم

 

زاغوره ......................... 08مم

 

بوشامه .........................15مم

 

ويندك .......................... 15مم

 

دار الكدره ..................... 03مم

 

امبيديه ........................ 04مم

 

الردح 1 ......................... 20مم

 

الردح 2 ......................... 32مم

 

جول ............................. 32مم

 

ابوليت ......................... 05 مم



الكلمات المفتاحية : امطار, مقاييس, ولايات


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