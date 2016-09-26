موريتانيا: أمطار متوسطة على 3 ولايات

شهدت ولايات الحوض الشرقي و لعصابة و لبراكنة تساقط كميات مطرية متوسطة خال ال 48 ساعة الماضية.



وحسب شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية فقد بلغت التساقطات أعلى درجة لها في "جول" و "الردح2 " ، من ولاية لبراكنة حيث تم تسجيل 32 مم .



وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:







الحوض الشرقي:







آمورج......................... 03مم







اعوينات ازبل ................. 04 مم







اهل بلاتي ..................... 05مم







النعمه ........................ 09مم







لعصابه:







هامد .......................... 04مم







لبراكنه:







ألاك ........................... 03مم







ازراك عين ..................... 08مم







بوغي .......................... 20مم







شام ........................... 02مم







غارالول ....................... 09مم







مكطع لحجار .................... 04مم







امباني ........................ 11مم







امبتو .......................... 10مم







انيابينا ...................... 20مم







وابوندي ........................ 05مم







زاغوره ......................... 08مم







بوشامه .........................15مم







ويندك .......................... 15مم







دار الكدره ..................... 03مم







امبيديه ........................ 04مم







الردح 1 ......................... 20مم







الردح 2 ......................... 32مم







جول ............................. 32مم







ابوليت ......................... 05 مم

