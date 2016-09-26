موريتانيا: أمطار متوسطة على 3 ولايات

شهدت ولايات الحوض الشرقي و لعصابة و لبراكنة تساقط كميات مطرية متوسطة خال ال 48 ساعة الماضية.
وحسب شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية فقد بلغت التساقطات أعلى درجة لها في "جول" و "الردح2 " ، من ولاية لبراكنة حيث تم تسجيل 32 مم .
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
آمورج......................... 03مم
اعوينات ازبل ................. 04 مم
اهل بلاتي ..................... 05مم
النعمه ........................ 09مم
لعصابه:
هامد .......................... 04مم
لبراكنه:
ألاك ........................... 03مم
ازراك عين ..................... 08مم
بوغي .......................... 20مم
شام ........................... 02مم
غارالول ....................... 09مم
مكطع لحجار .................... 04مم
امباني ........................ 11مم
امبتو .......................... 10مم
انيابينا ...................... 20مم
وابوندي ........................ 05مم
زاغوره ......................... 08مم
بوشامه .........................15مم
ويندك .......................... 15مم
دار الكدره ..................... 03مم
امبيديه ........................ 04مم
الردح 1 ......................... 20مم
الردح 2 ......................... 32مم
جول ............................. 32مم
ابوليت ......................... 05 مم