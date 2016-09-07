موريتانيا: أمطار متوسطة في خمس ولايات داخلية

شهدت ولايات الحوضين وآدرار وتكانت وكيدي ماغا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقطات مطرية متوسطة وصلت حدود الثلاثين ملمترا في عدد من المناطق٠

وبحسب ما أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء فإن كميات الأمطار التي تم تسجيلها جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

باسكنو.................13 مم

جكني...................03 مم

تمبدرة.................23 مم

الحوض الغربي:

أكجرت..................30 مم

عين بحاح...............24 مم

آكافه..................30 مم

كوكي...................35 مم

كوبتي..................25 مم

مد بوكو................13 مم

مدب....................15 مم

أم لحياظ...............24 مم

اطل لخظر...............15 مم

توردين.................38 مم

فكيس...................09 مم

لفده...................30 مم

الحفرة.................15 مم

كاد تيدوم..............35 مم

السعاده................30 مم

آدرار:

أوجفت..................01 مم

تكانت:

الرشيد.................05 مم

تجكجة..................22 مم

كيديماغه:

جاكلي..................11 مم

غابو...................08 مم

كوراي..................11 مم

كوجول..................09 مم

انخيله1................04 مم

سابو سيري..............14 مم

صمب كاندي..............07 مم

سيلبابي................14 مم

سلو....................21 مم

ومبو...................04 مم

المسلم.................18 مم

سلخو...................21 مم

إمبال..................30 مم