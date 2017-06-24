موريتانيا: أنباء عن رؤية هلال شوال واللجنة تترقب



أفادت مصادر عديدة لـ"صحراء ميديا" أن عدداً من الأشخاص تمكنوا من رؤية هلال شوال، وذلك في عدد من المدن الموريتانية.



وقالت هذه المصادر إن هلال شوال تمت رؤيته في كل من العاصمة نواكشوط، غربي البلاد، وفي مدينتي روصو وبتلميت وتكند، جنوب غربي البلاد، وفي أطار ونواذيبو في الشمال.



وتشير المصادر إلى أن مستفيضة من ضمنها مؤذن مسجد تمكنت من رؤية الهلال في مقاطعة الرياض بنواكشوط، كما شاهده عدد من أفراد جماعة مسجد بتفرغ زينه.



وتحدثت مصادر أخرى عن رؤيته من طرف أحد طلاب "محظرة التيسير"، التي تقع بالقرب من مدينة تكند، جنوبي البلاد.



من جهة أخرى بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة، مساء اليوم السبت، اجتماعها في مباني وزارة الداخلية واللامركزية بنواكشوط، لتحري رؤية هلال شوال.



وتجري اللجنة المكونة من عدد من الأئمة والمشايخ الموريتانيين، اتصالات مع مختلف الجهات الإدارية في عموم التراب الموريتاني.



ويأتي اجتماع اللجنة بعد صوم 29 يوماً من شهر رمضان المبارك، ومن المنتظر أن تصدر بياناً في ختام اجتماعها لتعلن فيه موعد عيد الفطر المبارك.



وكانت دول إسلامية عديدة قد أعلنت يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد رؤية هلال شوال.

