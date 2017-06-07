موريتانيا:أهالي الموقوفين فى الجزائر يطالبون بتدخل السلطات





طالب أهالي الموقوفين الموريتانيين في الجزائر اليوم الأربعاء السلطات بالتدخل لإطلاق سراح أبنائهم ، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي جرم يوجب توقيفهم لهذه الفترة من الزمن.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية تعد هي الثالثة لأهالي المعتقلين أمام مبنى ولاية تيرس زمور أقصى الشمال الموريتاني .



وقالت شقيقة أحد الموقوفين إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تدخل من أجل إطلاق سراح سجناء موريتانيين في دولة بعيدة كالولايات المتحدة وسجن "اكوانتنامو " ، مطالبة بتدخل عاجل لإطلاق الموقوفين فى الجزائر.



وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قبل أكثر من أسبوعين أنها أوقفت تسعة مواطنين موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب، في منطقة تقع إلى الجنوب من ولاية تندوف، المتاخمة للحدود مع موريتانيا.



وأشارت الوزارة الجزائرية إلى أنه تم احتجاز سيارة رباعية الدفع وأسلحة كانت بحوزة الموريتانيين.