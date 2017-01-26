موريتانيا: أول اجتماع للحكومة بعد وساطة الأزمة الغامبية



دخلت الحكومة الموريتانية، صباح اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي فى العاصمة نواكشوط.



اجتماع الحكومة اليوم يأتى أسبوعا بعد قيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وساطة نجحت فى إقناع الرئيس الغامبي السابق يحي جامي بالتخلي عن السلطة ومغادرة البلاد.



ويتوقع أن تتصدر تطورات الملف الغامبي اجتماع المجلس الوزاري اليوم، بعد تحذير الخارجية الموريتانية من تحويل غامبيا إلى "صومال" جديد في منطقة غرب أفريقيا.



كما ينتظر أن يتخذ المجلس إجراءات خصوصية تطال بعض الوزارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المصادقة على مجلة من المراسيم ومشاريع القوانين.

