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موريتانيا: إجراءات استعجالية لمنع غرق مدينة "امبود"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 22:45



موريتانيا: إجراءات استعجالية لمنع غرق مدينة "امبود"
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قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداعه إن "الحكومة الموريتانية اتخذت عدة إجراءات استعجالية لمنع غرق مدينة "امبود" في الجنوب الشرقي الموريتاني.

جاءت تصريحات الوزير الموريتاني اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني،وجه خلالها النائب الدان ولد عثمان، سؤالا للوزير يتعلق بالإجراءات التي يجب على قطاع التجهيز والنقل القيام بها لمنع انهيار الحاجز الرملي الذي يحمي مدينة "أمبود" من الفيضانات.

وأضاف الوزير خلال رده على سؤال النائب أن "الحكومة أوفدت خلال شهر يونيو الجاري بعثة فنية إلى مدينة "امبود" لتقييم الأشغال الاستعجالية اللازمة لحماية السد قبل موسم الخريف، مضيفا أن الوزارة كلفت المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بإنجاز هذه الأشغال في أسرع الآجال.

وكشف الوزير أن "الدراسات اللازمة لترميم هذا السد بصفة نهائية ستتم في القريب المنظور، مشيرا إلى أن موريتانيا لم تكن استثناء من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة في جميع أنحاء العالم.

وكانت بالفيضانات قد تسببت عام 2014 في انهيار السد الذي يحمي "امبود"، مما خلف أضرار كبيرة لحقت بالمساكن الهشة في المدينة.


الكلمات المفتاحية : امبود, فيضانات, وزير
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