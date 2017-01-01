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الاثنين 15 ماي - 19:27
Sahara Media Agency : ولد غده أمام وكيل الجمهورية https://t.co/KZE66MaHEp
الاثنين 15 ماي - 19:08
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موريتانيا: إحالة عضو بمجلس الشيوخ إلى السجن


روصو - صحراء ميديا
الاثنين 15 ماي 2017 - 18:10



ولد غده وهو يركب سيارة الدرك متوجهاً إلى السجن - صحراء ميديا
ولد غده وهو يركب سيارة الدرك متوجهاً إلى السجن - صحراء ميديا
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أحال وكيل الجمهورية بروصو، مساء اليوم الاثنين، عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إلى السجن المدني، وذلك بعد ثلاثة أيام من التوقيف لدى الدرك بروصو.
 
وتم نقل ولد غده على متن سيارة تابعة لفرقة الدرك بروصو إلى السجن المدني، وذلك بعد خروجه من عند وكيل الجمهورية.
 
ومثل ولد غده مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية بقصر العدل في روصو، رفقة نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي تعهد بالدفاع عنه.
 
وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة الماضي إثر تعرضه لحادث سير أودى بحياة شخصين وإصابة ثالث.
 
وسبق أن تنازل ذوو الضحايا عن حق الدم، وأعلنوا في محضر موقع لدى الدرك عدم تقدمهم بأي شكوى ضد عضو مجلس الشيوخ المعارض.
 
في غضون ذلك احتج مجلس الشيوخ اليوم على استمرار توقيف عضوه، وعلق جلسة كانت مبرمجة اليوم الاثنين مع الحكومة في إطار أنشطة الدورة البرلمانية العادية.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, روصو, ولد غده
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