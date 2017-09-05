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موريتانيا: إحالة ملف المعلومة الى غرفة الاتهام للبت في سجنها


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 22:40



موريتانيا: إحالة ملف المعلومة الى غرفة الاتهام للبت في سجنها
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استأنفت النيابة العامة فى موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء  قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية القاضي بوضع الشيخة والفنانة المعلومة منت الميداح تحت المراقبة القضائية.

وأكدت مصادر قضائية ل"صحراء ميديا" أن ملف الفنانة الموريتانية تمت إحالته لمحكمة الاتهام للبت فيه؛ وهي المخولة لتأكيد قرار قاضي التحقيق؛ أو إلغائه؛ وبالتالي احالة منت الميداح مباشرة للسجن.

وسلمت المعلومة بنت الميداح اليوم الثلاثاء جواز سفرها وبطاقة هويتها لإدارة الأمن ، على خلفية  طلب الأمن الموريتاني استلام أوراقها لمنعها من السفر.
 
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، قد استدعت  يوم السبت الماضي، عضو مجلس الشيوخ المعلومة منت الميداح، من أجل استجوابها ضمن تحقيقات تقوم بها الشرطة في موضوع يتعلق بالسيناتور المعتقل محمد ولد غده


الكلمات المفتاحية : أزمة, الدستور, الشيوخ, المعلومة, موريتانيا
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