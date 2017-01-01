موريتانيا: إحالة ولد غده إلى السجن بتهمة "القتل"



أحال وكيل الجمهورية بروصو، مساء اليوم الاثنين، عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إلى السجن المدني، وذلك بعد ثلاثة أيام من التوقيف لدى الدرك بروصو.



ووجهت إلى السيناتور تهماً عديدة من ضمنها "القتل والتسبب في الجرح"، بالإضافة إلى تهمة "السياقة بلا تأمين".



وتم نقل ولد غده على متن سيارة تابعة لفرقة الدرك بروصو إلى السجن المدني، وذلك بعد خروجه من عند وكيل الجمهورية.



ومثل ولد غده مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية بقصر العدل في روصو، رفقة نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي تعهد بالدفاع عنه.



وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة الماضي إثر تعرضه لحادث سير أودى بحياة شخصين وإصابة ثالث.



وسبق أن تنازل ذوو الضحايا عن حق الدم، وأعلنوا في محضر موقع لدى الدرك عدم تقدمهم بأي شكوى ضد عضو مجلس الشيوخ المعارض.



في غضون ذلك احتج مجلس الشيوخ اليوم على استمرار توقيف عضوه، وعلق جلسة كانت مبرمجة اليوم الاثنين مع الحكومة في إطار أنشطة الدورة البرلمانية العادية.

