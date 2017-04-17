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الاثنين 17 أبريل - 16:22
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا تدعم عدالة موريتانيا بـ800 ألف أورو https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-تدعم-عدالة-موريتانيا-بـ800-ألف… https://t.co/mZzt4U40GB
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موريتانيا: إحباط تهريب 1.5 طن من المخدرات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أبريل 2017 - 13:23



موريتانيا: إحباط تهريب 1.5 طن من المخدرات
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أحبطت وحدة من البحرية الموريتانية، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر المياه الموريتانية، واعتقلت أفراد العصابة التي تقف وراء العملية.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن وحدة البحرية الوطنية ألقت القبض على 7 أشخاص أجانب، وهم يحاولون تهريب حمولة من المخدرات تقدر بطن ونصف الطن.
 
وقال نفس المصدر الرسمي إن البحرية، كانت مدعومة بطائرة استطلاع من سلاح الجو الموريتاني، عندما تمكنت من اعتراض قارب مشبوه يحمل الرقم "أس أل 3494".
 
وأثناء عملية تفتيش القارب تم إلقاء القبض على مجوعة من المهربين مكونة من سبعة أشخاص أجانب، وضبطت بحوزتهم كمية المخدرات.
 
وأضاف المصدر الرسمي أن المتهمين تم اقتيادهم، والقارب الذي كان بحوزتهم، إلى ميناء نواكشوط المستقل، تمهيدا لتسليمهم إلى الجهات المختصة.
 
وتدخل هذه العملية حسب الجهات الرسمية، في إطار مراقبة المياه الإقليمية الموريتانية والتي تشمل مكافحة القرصنة والتهريب.
 


الكلمات المفتاحية : بحرية, تهريب, مخدرات
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