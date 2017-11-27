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موريتانيا: إحراق 804 كلغ من المخدرات شمالي البلاد


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 27 نونبر 2017 - 19:00



موريتانيا: إحراق 804 كلغ من المخدرات شمالي البلاد

 

أحرقت السلطات الإدارية بولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا اليوم الاثنين في مدينة افديرك كمية من المخدرات صادرتها دورية للجيش الموريتاني خلال الأيام الماضية.


وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تيرس زمور لحبيب ولد محمد المختار إن كمية المخدرات المصادرة تقدر ب 804 كلغ "من نوع رانتج القنب الهندى ذات الخطرالبالغ".


وأضاف وكيل الجمهورية في تصريح صحفي أن كمية المخدرات التي أحرقتها السلطات اليوم حجزتها دورية من الجيش في المنطقة العسكرية المحظورة لدى عصابة تهريب دوليه مسلحه، "تتألف من خمسة عناصر وتقبع حاليا فى سجن مدينة ازويرات فى انتظار أول دورة جنائية لمحاكمتها".



الكلمات المفتاحية : تهريب, سلطات, مخدرات
 
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