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موريتانيا: إدارة الضرائب تغلق قناة "المرابطون" الخاصة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 16 أكتوبر 2017 - 15:35



موريتانيا: إدارة الضرائب تغلق قناة "المرابطون" الخاصة
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أغلقت إدارة الضرائب الموريتانية، اليوم الاثنين، مقر قناة "المرابطون" الخاصة، وذلك بحجة عدم تسديد الضرائب المستحقة عليها منذ فترة.
 
وطلب موفدون من إدارة الضرائب بنواكشوط الغربية من العاملين في مقر القناة إخلاء المقر، قبل أن يقوموا بإغلاقه.
 
وتوصف قناة "المرابطون"، التي يملكها مستثمرون خصوصيون، دوماً بأنها تعتمد خطاً تحريرياً "معارضاً" للنظام الحاكم في موريتانيا، مع أن إدارتها كثيراً ما أكدت أنها تتبنى الحياد والموضوعية في معالجة الخبر، ولا تميل لأي جهة سياسية معينة.
 
وسبق أن وجهت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، إنذاراً إلى جميع القنوات والإذاعات الخاصة، بضرورة تسديد جميع المستحقات المالية عليهم لصالح شركة البث الإذاعي والتلفزي.
 
وفي موريتانيا تبث خمس قنوات تلفزيونية خاصة هي: المرابطون، الوطنية، شنقيط، دافا والساحل؛ بالإضافة إلى ثلاث إذاعات خاصة هي: نواكشوط الحرة، كوبني والتنوير، بعد أن أغلقت كل من إذاعة "صحراء ميديا" وتوقفت إذاعة "موريتانيد" عن البث.
 


الكلمات المفتاحية : إعلام, صحافة, ضرائب, قناة
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