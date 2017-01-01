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موريتانيا: إصابة رجل أمن في حادث دهس بسيارة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 23 غشت 2017 - 22:56



موريتانيا: إصابة رجل أمن في حادث دهس بسيارة
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أصيب رجل أمن موريتاني مساء اليوم الأربعاء في حادثة دهس وقعت على أحد شوارع الحي الساكن، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفق ما أكده شهود عيان لـ"صحراء ميديا".
 
ونقل رجل الأمن على الفور إلى المستشفى العسكري بنواكشوط، وهو ينتمي للتجمع العام لأمن الطرق، المكلف بتنظيم المرور والإشراف على أمن الطرق في كبريات المدن الموريتانية.
 
وقال شهود عيان لـ"صحراء ميديا" إن عملية الدهس نفذها رجل كان على متن سيارة شخصية، من الحجم الصغير، وقد نزل من سيارته بعد الحادثة وفر من عين المكان ليختفي في شوارع الحي الساكن، تاركاً سيارته في موقع الحادث.
 
ولم تكشف أي معلومات عن ملابسات الحادث.
 


الكلمات المفتاحية : أمن, حادث, دهس
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