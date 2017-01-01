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موريتانيا: إضراب عمال شركة"توتال" الفرنسية


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 11:26



موريتانيا: إضراب عمال شركة"توتال" الفرنسية
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 أعلن عمال شركة "توتال موريتانيا" العاملة في مجال توزيع المنتجات النفطية  اليوم الأربعاء دخولهم فى إضراب شامل عن العمل، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
 
وقال العمال فى بيان لهم إن الإضراب شل عمل الشركة في عدة مواقع منها، مطار نواكشوط الدولي والميناء ومقر الشركة بالعاصمة وفى شركة " تازيازت".

ويطالب العمال باحترام مقتضيات القانون المتعلقة بتصنيف العمال والمساواة في الأجور وتعويض ساعات العمل الإضافي وتحديد مبلغ علاوة المواظبة.

كما يطالب العمال بخصم اشتراكات صندوق التقاعد التكميلي من وعاء الضريبة على الأجور والرواتب بالإضافة إلي تحمل رب العمل لجزء من تلك الضريبة وزيادة الأجور زيادة معتبرة وتطبيق الاتفاق المبرم العام الماضي، حسب البيان.
 
واتهم البيان إدارة الشركة  بالضغط على العمال لثنيهم عن المشاركة فى الإضراب ، وبخاصة عمال مطار نواكشوط الدولي، وميناء الصداقة .
 
وقال العمال إنهم وجدوا التضامن من زملائهم في مجموعة توتال بفرنسا ، حيث عبر اريك ساليني منسق نقابة  " CGT "أكبر المنظمات النقابية العمالية بفرنسا على مستوي مجموعة توتال عن تضامن عمال الشركة بفرنسا مع زملائهم الموريتانيين.

ودعا النقابي الفرنسي إدارة الشركة العابرة للقارات إلي العمل على تلبية مطالب العمال الموريتانيين وإلزام فرعها بموريتانيا على احترام حقوق العمال في المفاوضات الجماعية حول تحسين ظروف عيشهم وعملهم.


الكلمات المفتاحية : توتال, فرنسا, موريتانيا
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