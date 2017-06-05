موريتانيا: إضراب كتاب الضبط يشل عمل المحاكم‎



دخل كتاب الضبط في موريتانيا، اليوم الإثنين، في إضراب مفتوح عن العمل، شل العمل في معظم المحاكم.



وقال مصدر من نقابة كتاب الضبط الموريتانيين ل"صحراءا ميديا" إن كتاب ضبط تجاوبوا مع الإضراب، مشيرا إلى أنهم لن يتراجعوا حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.



وتتمثل مطالب النقابة في أربع نقاط أولها تنفيذ توصية صادرة عن مجلس القضاء تتعلق بتوزيع قطع أرضية على كتاب الضبط، والنقطة الثانية تتمثل في تفعيل قانون المصاريف القضائية.



كما تشمل مطالب النقابة تطبيق المرسوم المتعلق بالزي المهني، والتدرج الوظيفي عبر المسابقات الداخلية، وفق نص بيان أصدرته النقابة قبل شهر.

