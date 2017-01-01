موريتانيا: إضراب يشل حركة سيارات الأجرة في نواكشوط



احتج أصحاب سيارات الأجرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأحد، على قانون جديد يفرض غرامات على بعض المخالفات التي يرتكبها السائقون.



وتجمهر المئات من أصحاب سيارات الأجرة عند ملتقى طرق "مدريد"، وفي الشارع الرئيس بمقاطعة "لكصر" قرب المستشفى العسكري.



وردد المحتجون هتافات رافضة للقانون الجديد، وتتهم السلطات باستهداف المواطنين بالضرائب والغرامات.



ومنع المحتجون سيارات الأجرة من ممارسة عملها، مؤكدين أنهم سيشلون حركة سيارات الأجرة في العاصمة، خاصة على شارع جمال عبد الناصر، وطريق روصو أكجوجت، بالإضافة إلى الشارع الرابط بين قلب العاصمة ومقاطعات الشمال (لكصر وتيارت).



وكانت السلطات قد أعلنت عن قانون جديد يتضمن فرض غرامات على بعض المخالفات تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية و20 ألف، وبدأت منذ شهر التعبئة للقانون الجديد على أنه سيدخل حيز التطبيق اليوم الاثنين 01 مايو 2017.



ويتصادف هذا الاحتجاج مع فاتح مايو، العيد العالمي للشغل، فيما تستعد عشرات المركزيات النقابية لتنظيم مسيرات عمالية في عدد من المدن الموريتانية.

