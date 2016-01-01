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Sahara Media Agency : تدشين ثماني محطات كهربائية هجينة بتمويل إماراتي ـ موريتاني https://t.co/UgHtvot3kD
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موريتانيا: إطلاق أولى مراحل مشروع الشمال للاتصالات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 27 نونبر 2016 - 18:20



موريتانيا: إطلاق أولى مراحل مشروع الشمال للاتصالات
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أطلق وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال الموريتاني  جا مختار ملل عين بنتيلي المرحلة الأولى من مشروع الاتصال الذى يربط  مدن الشمال الموريتاني بالهاتف النقال وشبكة الانترنت.

وأطلقت المرحلة الأولى من المشروع من مدينة عين بينتيلي التابعة لمقاطعة بئر ام اغرين وينفذ المشروع  بتمويل من وكالة النفاذ الشامل للخدمات بمبلغ مليار و600 مليون أوقية.
 
وأكد الوزير أن هذا المشروع يدخل في ما وصفها بالجهود الرامية إلى فك العزلة وضمان الاستفادة من خدمات الإعلام والاتصال.
 
ويتمثل المشروع الذي انطلقت الأشغال فيه منذ شهرين في إحدى عشرة محطة اتصالات الكترونية متكاملة .
 
وفى السياق نفسه، وضع الوزير الحجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع الشمال للاتصال على بعد 30 كيلومترا من مدينة بئرام أغرين في اتجاه عين بنتيلي .

ويتوقع أن تكتمل الأشغال فى المرحلة الثانية من المشروع خلال 6 أشهر وفقا للقائمين عليه.
 
 


الكلمات المفتاحية : الإتصالات, الشمال, العزلة, موريتانيا


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