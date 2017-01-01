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موريتانيا: إطلاق حملة لتغذية 6 آلاف طفل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 13:52



موريتانيا: إطلاق حملة لتغذية 6 آلاف طفل
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أطلقت مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا بالتعاون مع وزارة الصحة الموريتانية حملة تغذية ل6000 طفل من سن الولادة إلى 5 سنوات والنساء الحوامل، في عدة مناطق من موريتانيا.
 
ويصل عدد مراكز التغذية الموزعة على مختلف مناطق الوطن،  إلى 120 مركزا ويستفيد من خدماتها أكثر من 6000 طفل، وتقدم المراكز وفقا للقائمين عليها مكملات غذائية تحتوي على مسحوق القمح والفول والفاصوليا والحليب والسكر وملح اليود, معلبة بشكل يتطابق ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي في موريتانيا نجوى بنت الكتاب إن هذا البرنامج المعد من طرف خبراء متخصصين في تغذية الأطفال، يهدف إلى إحاطة هذه الشريحة بالرعاية اللازمة وتحسين ظروف نشأتها.

 وأطلقت المفوضية هذه المراكز اليوم من مقاطعة باركيول بحضور وزير الصحة كان ببكر، و مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد الإنتاجي وحاكم باركيول ونائبها والسلطات الإدارية والأمنية.
 


الكلمات المفتاحية : الأطفال, الأمن الغذائي, التغذية, الصحة, المفوضية
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