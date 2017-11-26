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موريتانيا: إطلاق مشروع إنجاز 150 شبكة مائية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 26 نونبر 2017 - 17:23



موريتانيا: إطلاق مشروع إنجاز 150 شبكة مائية

 

أطلق وزير المياه و الصرف الصحي الموريتاني يحيى ولد عبد الدايم اليوم الأحد في بلدة "فم الكوز" بولاية تكانت وسط موريتانيا المرحلة الثانية من مشروع إنجاز 150 شبكة مائية و111 بئرا ارتوازية.


وتستفيد من هذا المشروع الممول من طرف الدولة و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي وتنفذه و كالة النفاذ الشامل تسع ولايات موريتانية .


وقال المدير العام لوكالة النفاذ الشامل لسيد سيدي محمد ولد معاذ إن وكالة النفاذ الشامل تهدف من خلال مشروع إنجاز 150 شبكة مائية و111 بئرا ارتوازية إلى مواكبة سياسات الدولة الرامية إلى تعميم خدمات مياه الشرب على عموم التراب الوطني.


وأضاف ولد معاذ أن موريتانيا حققت العديد من الإنجازات الهامة في مختلف مناطق البلاد، "وسيتم في هذا الإطار دعم جهود المكتب الوطني لخدمات المياه في الريف من خلال توفير أنظمة للضخ بالطاقة الشمسية".



الكلمات المفتاحية : صرف صحي, مشروع, وزارة المياه
 
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