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موريتانيا: إطلاق منتدى دولي للإستثمار بالعاصمة الإقتصادية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 24 أبريل 2017 - 10:04



موريتانيا: إطلاق منتدى دولي للإستثمار بالعاصمة الإقتصادية
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أطلق الرئيس الموريتاني محمد  ولد عبد العزيز اليوم الاثنين أعمال المنتدى الدولي للاستثمار الأول من نوعه في منطقة نواذيبو الحرة تحت شعار "اليوم معنا نستثمر المستقبل".

و قطع ولد عبد العزيز الشريط الرمزي إيذانا بإطلاق هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه ،و تحتضنه العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وتجول الرئيس الموريتاني في المعارض المقامة، واستمع إلى شروح حول أهداف المنتدى وطبيعته، والأهداف التي تسعى إليها المنطقة الحرة من تنظيمه، كما اطلع على المعرض المقام بالمناسبة.

ويهدف المنتدى الى جلب الاستثمارات واقناع المستثمرين بالمؤهلات الاقتصادية والإطار القانوني والتحفيز التي توفرها المنطقة الحرة ،إضافة الى البنى التحتية المتوفرة والتعريف بالأقطاب التنموية في المدينة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع بعض القطاعات الوزارية التي تشمل اقطابا صناعية في الصيد و السياحة.

وسيعرض خلال المنتدى الذي يحضره عدد من المستثمرين الموريتانيين والأجانب والمهتمين بالاستثمار في كبريات المؤسسات والصناديق الدولية والإقليمية  عروضا تتناول آفاق الاستثمار في عدة قطاعات منها الصيد والسياحة والطاقات المتجددة والثروات المنجمية والعوامل المرتبطة بالإنتاج.

كما سيتم خلال هذه التظاهرة التعرف على محفظة المشاريع الهيكلية التي تزمع سلطة منطقة نواذيبو الحرة القيام بها والتي من بينها بناء ميناء في المياه العميقة ومطار دولي بمواصفات عالمية،إضافة إلى عرض التقرير السنوي لمنطقة نواذيبو الحرة.

و أعلنت الحكومة الموريتانية فى يونيو سنة 2013عن إطلاق منطقة حرة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو بغية جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وخلق وظائف جديدة إضافة إلى تنمية المدينة لتكون قطباً ومركزا إقليميا من الدرجة الأولى .


الكلمات المفتاحية : استثمار, اقتصاد, نواذيب
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