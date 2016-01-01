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موريتانيا: إطلاق منتديات جهوية لمحاربة التطرف بألاك


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 6 نونبر 2016 - 14:04



موريتانيا: إطلاق منتديات جهوية لمحاربة التطرف بألاك
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أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الأحد من مدينة ألاك فى الجنوب منتديات جهوية لتحسيس الشباب حول مخاطر التطرف وطرق الوقاية منه.

وتنظم المنتديات التى تدوم ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، و مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب في موريتانيا.
 
ووفقا للقائمين على التظاهرة سيستفيد عشرون شابا من ورشات تحسيسية تعالج مواضيع تتعلق بمكافحة التطرف، وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ترقية المواطنة لدى الشباب.
 
وأوضح مستشار والي لبراكنه المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية  أحمد محمد ولد محمد محمود أن تنظيم هذا النشاط التحسيسي يهدف إلى ترقية مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية
 
بدورها أكدت العمدة المساعدة لبلدية ألاك خديجة بنت عبدي أن تنظيم هذه التظاهرة يشكل محور عمل قطاع الشباب والرياضة من أجل بث روح المواطنة والتآخي والتسامح طبقا لتعاليم الدين الحنيف.
 
وجرى افتتاح المنتديات بحضورالمدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والمندوبين الجهويين لوزارتي الثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة.
 


الكلمات المفتاحية : ألاك, التطرف, الشباب, منتديات


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