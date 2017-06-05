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الاثنين 5 يونيو - 22:31
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موريتانيا: إعلان أعضاء المكتب الجديد لنقابة الصحفيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 21:05



موريتانيا: إعلان أعضاء المكتب الجديد لنقابة الصحفيين
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أعلنت نقابة الصحفيين عن التشكيلة النهائية لأعضاء المكتب التنفيذي المنتخب بالمؤتمر الثالث للنقابة، والذي انعقد نهاية شهر مايو الماضي.
 
وكان النقيب الجديد محمد سالم ولد الداه، قد انتخب في المؤتمر بعد تقدمه بفارق طفيف على النقيب المنتهية ولايته أحمد سالم ولد المختار السالم.
 
وجاءت التشكيلة النهائية على النحو التالي:
 
النقيب: محمد سالم ولد الداه
النائب الأول للنقيب: محمد ولد سيدي عبيد
النائب الثاني للنقيب: مولاي ولد ابحيده
الأمين العام: مريم بنت العباس 
الأمين العام المساعد الأول: با عبد الرحمن
الأمين العام المساعد الثاني: محفوظ ولد الحنفي
الأمين المكلف بالنوع: جميلة بنت اخليفة
الأمين المكلف بلجنة التدريب وتحسين الخبرة: لبات ولد لمديح
الأمين المكلف بالعلاقات الخارجية: عزيز ولد الصوفي
الأمين المكلف بلجنة الأنشطة: مقلاها بنت الليلي
الأمين المكلف بلجنة الأقسام والروابط: أحمدو ولد لحراكي
الأمين المكلف بلجنة ميثاق أخلاقيات المهنة: ميمه بنت محمد احمد
الأمين المكلف بلجنة النزاعات والشكاوى: ابخوي ولد سيدي عبد الله
الأمين المكلف بلجنة الثقافة والإعلام: المختار باب أحمدو
الأمين المكلف بلجنة صندوق التضامن الصحفي: أحمد ولد الربانى
الأمين المكلف بلجنة الحريات: محمد فال ولد الشيخ
الأمين المكلف بلجنة المالية والخدمات: الحسن ولد أعمر جودة
 


الكلمات المفتاحية : إعلام, صحافة, نقابة
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