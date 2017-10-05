موريتانيا: إقالة المدير العام لشركة المياه ومساعده

أقالت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، المدير العام للشركة الوطنية للمياه محمد عالي ولد سيدي محمد، من دون أن يتم تعيينه في أي منصب جديد.



وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن قرار الإقالة شمل أيضاً المدير العام المساعد لنفس الشركة الشيخ ولد القل.



وتأتي هذه الإقالة والتي وصفت بأنها "مفاجئة"، في ظل معاناة مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط من نقص المياه ومشاكل في شبكة التوزيع.