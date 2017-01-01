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موريتانيا: إقالة "مربيه" وتعيين مدير لوكالة الوثائق


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 14:06



موريتانيا: إقالة "مربيه" وتعيين مدير لوكالة الوثائق
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عين مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، أحمد ولد المختار ولد بوسيف، مديراً جديداً للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
 
وكان ولد المختار ولد بوسيف يشغل منصب القنصل العام لموريتانيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
وينهي هذا التعيين مهام المدير السابق للوكالة محمد فاضل الحضرمي الولي الملق "امربيه"، الذي تولى إدارة الوكالة منذ أكثر من عشر سنوات.
 
وكان ولد الشيخ الحضرمي قد واجه انتقادات واسعة من طرف المعارضة، وظل يوصف دوماً بأنه من أقرب المقربين من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
 


الكلمات المفتاحية : إقالة, تعيين, حكومة, وثائق
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