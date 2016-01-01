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موريتانيا: إنشاء أول مزرعة لتحسين سلالات الأغنام


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 26 نونبر 2016 - 17:01



موريتانيا: إنشاء أول مزرعة لتحسين سلالات الأغنام
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حثت وزيرة البيطرة الموريتانية فاطمة فال بنت اصوينع اليوم السبت بمدينة بنشاب شمالي موريتانيا المنمين إلى تحويل الإنتاجية الحيوانية من متوسطة إلى عالية، داعية إلى انتقاء 200 رأس من الغنم  من طرف المواطنين المحليين للاستفادة من التجارب المقامة في المزرعة.

واستعرضت الوزيرة خلال تفقدها مزرعة نموذجية لتحسين السلالات الوراثية للأغنام، نتائج تجربة التحسين الوراثي بالنسبة للأبقار بفضل ما وصفتها بسياسة الدولة في مجال التربية المكثفة.

و تقع المزرعة الأولى من نوعها فى موريتانيا على مساحة 10 هكتارات، وتبلغ سعتها الاستيعابية 400 رأس من المجترات الصغيرة، وبلغت كلفة إنجازها 57 مليون أوقية.

وتحتوى على عنابر ومكاتب فنية وسكن للحارس وشبكات مياه وصيدلية بيطرية، ومكاتب الفنية ومخازن الأعلاف والسلالات الحيوانية الموجودة.
 
وأضافت أن اختيار الأغنام والضأن يعتبر تميزا للمناطق الشمالية في البلاد وأن قطاعها يعمل على تطوير هذا البرنامج الطموح لتعزيز ثقافة التربية المكثفة ومكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي.
 


الكلمات المفتاحية : البيطرة, المواشي, مزرعة, موريتانيا


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