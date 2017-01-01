موريتانيا: إنشاء سلطة لضمان جودة التعليم العالي





صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.





وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم إن سلطة ضمان جودة التعليم العالي موجودة منذ ثلاثين سنة في كثير من دول العالم، "لكون التعليم العالي لديه خصوصيات عن قطاعات التهذيب بصفة عامة التي توجد بها مفتشيات للبرامج والأداء، خلافا للتعليم العالي الذي لا توجد به مفتشيات وإنما به ضمان الجودة وممارسات جيدة وأخرى غير جيدة".





وأضاف ولد سالم خلال مؤتمر صحفي أن هذه الآلية تتضمن إنشاء مؤسسة أو مدرسة بها منظومة تدريس قائمة على تقييم أداء البرنامج وتطبيقه كما رسم له في القانون "من تقييم أداء الأساتذة وأداء تقييم الطلاب وغير ذلك".





وأكد الوزير أن من أدوار هذه المؤسسة أن تقوم بتقييم سنوي لكل المؤسسات حسب برامجها وتكليفها بدراسة اقتراحات اعتماد المؤسسات الجديدة سواء عمومية أو خصوصية، "وشعبها وجدوائيتها ومطابقة دفاتر التزاماتها للنظم المعمول بها".

