موريتانيا: إنشاء فرع للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية



وقعت موريتانيا والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، على اتفاق يقضي بإنشاء مركز للملكية الفكرية تابع للمنظمة، يكون مقره في نواكشوط.



وتضمن الاتفاق، عزم الطرفين على التعاون والتنسيق المتبادل، لتعزيز وترقية الملكية الفكرية في القارة الأفريقية، وفى موريتانيا بشكل خاص.



وينص الاتفاق على أن الهدف من إنشاء المركز المذكور، هو نشر المعلومات العلمية والتقنية في موريتانيا، والاستفادة من مزايا وخدمات المركز ضمن مجالات تخصصه.



وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية، وبالموريتانيين في الخارج، خديجة امبارك فال، وعن المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المدير العام للمنظمة "بوليه ادو ادو".



وكانت أشغال الدورة العادية ال 56 لمجلس إدارة المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، قد اختتمت في نواكشوط قبل يومين، واصدر المشاركون فيها ما أسموه إعلان نواكشوط، الذي تميز بتعيين مدير عام ومدير عام مساعد ومراقب مالي، لمأمورية جديدة ابتداء من فاتح أغسطس 2017.

