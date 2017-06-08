موريتانيا: إنشاء "قطب تنموي" في الحوض الشرقي



صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في ولاية الحوض الشرقي.



وبحسب ما جاء في البيان الصادر في أعقاب اجتماع الحكومة، فإن هذه المنطقة تحمل اسم "القطب التنموي بالحوض الشرقي".



وأشار البيان الحكومي إلى أن المرسوم يحدد المنطقة التنموية في الحيز الترابي لولاية الحوض الشرقي.



وأضاف البيان أن القطب التنموي له "فوائد متعددة من بينها الاستغلال الرشيد للمقدرات الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للقطاعات الواعدة في الولاية".



كما أكد البيان أن القطب التنموي سيساهم في "التنمية المتوازنة للبلد وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية"، وفق نص البيان.

