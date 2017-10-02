موريتانيا: إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي والابتكار



كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، سيدي ولد سالم، عن قرب افتتاح وكالة الوطنية للبحث العلمي و الابتكار ستكون أداة لتنفيذ وتنسيق سياسة المجلس أعلى للبحث العلمي و الابتكار، بما يخدم الأولويات في مجال التنمية.



وأضاف الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح العام الجامعي الجديد، أنه تم إنشاء سلطة موريتانية لضمان جودة التعليم، وأن تحقيق ماسماه إنجازات يتطلب في نفس الوقت آلية صارمة للتقويم والمتابعة، كما يتطلب الانطلاق من قاعدة معطيات دقيقة، تمكن من التخطيط العلمي للمشروعات، وفق تعبيره.



وقال الوزير إنه تم تجهيز سكن للطلاب والطالبات بسعة 2540 سريرا، ولا يزال العمل متواصلا في باقي مكونات المركب الجامعي، كما يجري العمل لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومقر المعهد المهني العالي للغات والترجمة بنواذيبو، و مقر المعهد العالي لمهن البناء و الأشغال العمومية و العمران بألاك.



وأشاد بما أسماه تعزيز القدرات البشرية للقطاع باكتتاب 75 أستاذ تعليم عال من أصل 137 اعتمادا في مختلف التخصصات وفق الحاجات المعبر عنها بالشعب و الأقسام بمختلف مؤسسات التعليم العالي.



ودعا الوزير إلى اعتماد التشاور والحوار منهجا داخل أسرة التعليم العالي بكل مكوناتها، بعيدا عن ما وصفه بالتجاذبات التي قد تأثر سلبا على الرسالة السامية التي أنشئت من أجلها مؤسسة التعليم العالي.

