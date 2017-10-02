موريتانيا: إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي والابتكار

موريتانيا: أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات

مظاهرات في كيدال مناهضة للقوات الفرنسية

المغرب وإثيوبيا وغينيا الاستوائية تطلب استضافة "الشان"

حفل موسيقي بلاس فيغاس يتحول إلى مذبحة

موريتانيا: انطلاق السنة الدراسية رغم المعوقات

موريتانيا تتذيل مؤشر ترتيب التعليم العالي والتدريب

موريتانيا: وزيرة البيطرة تدعو لتحصين المواشي ضد الطاعون

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-أمطار-متفاوتة-على-ثلاث-ولاي… https://t.co/FSCdrpBMya
الاثنين 2 أكتوبر - 13:27
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مظاهرات في كيدال مناهضة للقوات الفرنسية https://t.co/vgjvs53jxvمظاهرات-في-كيدال-مناهضة-للقوات-الفرنسي… https://t.co/DKhAOvcjpB
الاثنين 2 أكتوبر - 13:05
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا: إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي والابتكار


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 2 أكتوبر 2017 - 12:02



موريتانيا: إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي والابتكار
مواضيع ذات صلة
 
كشف  وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، سيدي ولد سالم، عن قرب افتتاح وكالة الوطنية للبحث العلمي و الابتكار ستكون أداة لتنفيذ وتنسيق سياسة المجلس أعلى للبحث العلمي و الابتكار، بما يخدم الأولويات في مجال التنمية.
 
وأضاف الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح العام الجامعي الجديد، أنه تم إنشاء سلطة موريتانية لضمان جودة التعليم، وأن تحقيق ماسماه إنجازات يتطلب في نفس الوقت آلية  صارمة للتقويم والمتابعة، كما يتطلب الانطلاق من قاعدة معطيات دقيقة، تمكن من التخطيط العلمي للمشروعات، وفق تعبيره.
 
وقال الوزير إنه تم تجهيز سكن للطلاب والطالبات بسعة 2540 سريرا، ولا يزال العمل متواصلا في باقي مكونات المركب الجامعي، كما يجري العمل لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومقر المعهد المهني العالي للغات والترجمة بنواذيبو، و مقر المعهد العالي لمهن البناء و الأشغال العمومية و العمران بألاك.

وأشاد بما أسماه تعزيز القدرات البشرية للقطاع باكتتاب 75 أستاذ تعليم عال من أصل 137 اعتمادا في مختلف التخصصات وفق الحاجات المعبر عنها بالشعب و الأقسام بمختلف مؤسسات التعليم العالي.
 
ودعا الوزير إلى اعتماد التشاور والحوار منهجا داخل أسرة التعليم العالي بكل مكوناتها، بعيدا عن ما وصفه بالتجاذبات التي قد تأثر سلبا على الرسالة السامية التي أنشئت من أجلها مؤسسة التعليم العالي.
 


الكلمات المفتاحية : الابتكار, التعليم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة