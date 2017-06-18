موريتانيا: اتحادية الكرة تعقد جمعيتها العامة





قال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد ولد يحي إن الاتحادية ستسعي لتعزيز المنظومة الكروية من خلال تقوية الدوري الموريتاني لكرة القدم، وتنظيم بطولات جهوية لمختلف الفئات العمرية، وفتج شراكة مع الفاعلين التنمويين.





جاء ذلك في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، في دورتها العادية ال 17 فجر اليوم الأحد.





ولد يحي أكد أن دعم السلطات العليا للاتحادية مكنها من تحقيق جزء ضئيل من حلمها في كسب الرهان، مع أن إرادتها لن تنكسر في إحراز المزيد من التقدم خلال مشاركاتها القادمة.





وناقشت الاتحادية خلال جمعيتها جملة من القضايا من بينها عرض تقريرين مفصلين حول أنشطة الاتحادية خلال السنة الماضية، وآخر حول التسيير المالي .





وانتخب أحمد ولد يحي لأول مرة عام 2011 رئيسا للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، قبل أن يحصل على مأمورية ثانية مدتها اربع سنوات عام 2015 بعد أن كان المرشح الوحيد في تلك الانتخابات.

