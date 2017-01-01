موريتانيا: اتحاد طلابي يختتم بطولته الرياضية



نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، مساء أمس الأحد، بالملعب الأولمبي في نواكشوط حفل ختام البطولة 12 لكرة القدم التي يجريها الاتحاد سنويا بمشاركة فرق رياضية من مختلف مؤسسات التعليم العالي.



وتابع المشاركون في الحفل اللقاء الأخير في البطولة والذي جمع بين فريقي المعهد الجامعي المهني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية وانتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف (2 ـ 1).



ووزع الاتحاد خلا الحفل شهادات تقديرية على الفائزين قبل أن يتسلم قائد الفريق الفائز (كلية العلوم القانونية والاقتصادية) كأس البطولة الـ12 لكرة القدم، ويعلن عن ختام البطولة.



وحضر ختام البطولة الرياضية مدير المعهد الجامعي المهني ومدير المركز الوطني للخدمات الجامعية وممثلون عن عمادات كليات العلوم القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم الإنسانية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

