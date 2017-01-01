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موريتانيا: اتحاد قوى التقدم يدعو لمساندة المقدسيين


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 23 يوليوز 2017 - 10:07



موريتانيا: اتحاد قوى التقدم يدعو لمساندة المقدسيين
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 دعا حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا "كافة الدول، والقوى، والمنظمات المحبة للعدل والسلام، للوقوف في وجه العربدة الإسرائيلية ومساندة الحقوق الفلسطينية العادلة، وخاصة في المسجد الأقصى".

وأعلن الحزب في بيان صحفي أصدره مساء أمس السبت شجبه "للعمل الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل مدعومة من حلفائها في العالم الحر"، مستنكرا صمت قادة الدول العربية والإسلامية حيال المنكرات التي يمارسها الصهاينة في الأقصى الشريف.
 
وأشاد حزب اتحاد قوى التقدم بالهبة الشعبية لنصرة الأقصى في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأضاف اتحاد قوى التقدم أن الاحتلال الإسرائيلي مستفيد من السكوت "الفاضح" لحكام العرب والمسلمين ويتمعن في تدنيس المسجد الأقصى، ويعمل على إذلال المسلمين بكافة أنواع العبث في المسجد".


وتشهد القدس توترا متزايد بعد قرار المحتل الإسرائيلي بوضع بوابات ألكترونية على مداخل المسجد لتفتيش المصلين، وهو ما يرفضه المقدسيون بشدة، مما أدي لاحتكاكات مع قوات المحتل أدت إلى استشهاد عدد ممن الفلسطينيين وجرح آخرين.



الكلمات المفتاحية : اتحاد قوى التقدم, اسرائيل, الأقصى
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