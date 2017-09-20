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موريتانيا: اتفاقية مع الصين لترميم مستشفى الصداقة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 20 سبتمبر 2017 - 14:04



موريتانيا: اتفاقية مع الصين لترميم مستشفى الصداقة
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وقعت الحكومتان الموريتانية والصينية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تلتزم بموجبها الصين بتجديد تمويل مشروع ترميم وتجهيز مستشفى الصداقة في مقاطعة عرفات، جنوب شرقي العاصمة نواكشوط.
 
التوقيع على الاتفاقية الجديدة جرى في مباني وزارة الصحة الموريتانية بالعاصمة نواكشوط، من طرف الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد سيد أحمد ولد أجه، والمستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية الصين الشعبية في موريتانيا تشين جينكي.
 
وبحسب مصدر رسمي فإن إنجاز هذا المشروع، سيمكن من تفعيل دور هذه المنشأة الصحية التي تم تشييدها في إطار التعاون الموريتاني-الصيني.
 
وحضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور مصطفى ولد عبد الله، مدير مستشفى الصداقة ومدير التخطيط والتعاون بنفس القطاع اسلمو ولد المحجوب.
 


الكلمات المفتاحية : اتفاقية, الصين, صحة, مستشفى
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