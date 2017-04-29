موريتانيا: اتفاق بين غرفة التجارة و"كونكت" الدولية‎



وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، على اتفاقية تعاون في مجال الاقتصادي مع المؤسسة التونسية الدولية "كونكت".



ووقع الاتفاقية عن غرفة التجارة والصناعة مديرها العام محمدو ولد محمد محمود وعن الجانب "كونكت" رئيستها الكونفيدرالية مونيا جكريم.



وتتمحور الاتفاقية حسب القائمين عليها إلى إطلاق شراكة تعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والهيئتين، خاصة على مستوى تبادل المعلومات و الخبرات و الزيارات و المشاركة في المعارض و المؤتمرات و اللقاءات من أجل تطوير وتعزيز علاقات الشراكة بين موريتانيا وتونس.



وانطلقت في نواكشوط أمس الجمعة فعاليات الايام الاقتصادية التجارية التونسية، المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي التونسي.

