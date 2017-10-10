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موريتانيا: اتلاف أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 - 13:55



موريتانيا: اتلاف أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
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 اتلفت السلطات الموريتانية في مدينة اكجوجت اليوم الثلاثاء بمدينة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت قد ضبطتها المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والسياحة.

وتشمل المواد المنتهية الصلاحية التي تم اتلافها بعض المشروبات الغازية والالبان والبسكويت وبعض المواد الاستهلاكية المختلفة.


وأوضح المندوب الجهوي لوزارة التجارة بولاية اينشيري لحميد ولد بهد، أن هذه الكميات عبارة عن ثلاثة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي يشكل استعمالها خطرا على الصحة ، وأن هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال السنة الجارية، حيث قامت المندوبية خلال شهر فبراير الماضي بحرق طنين ونصف من المواد المنتهية الصلاحية.

وقد أشرف مستشار والي إنشيري المكلف بالشؤون القانونية كيسى آبدول صمبا حاكم مقاطعة أكجوجت وكالة على إتلاف هذه المواد المنتهية الصلاحية و بحضور المدير الجهوي للعمل الصحي والمندوب الجهوي للبيئة والسلطات البلدية والامنية بالولاية.

وتتحدت جمعيات حماية المستهلك في موريتانيا بشكل مستمر عن انتشار للمواد المنتهية الصلاحية في الاسواق المحلية، وتطالب بتدخل السلطات الموريتانية لحماية المستهلكين من خطورة هذه المواد، وسن قوانين رادعة للمتاجرين بها.


الكلمات المفتاحية : أغذية, حماية, موريتانيا
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