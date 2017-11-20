   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: اتهام الشرطة بجرائم ضد الإنسانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 21 نونبر 2017 - 12:43



موريتانيا: اتهام الشرطة بجرائم ضد الإنسانية

قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن ما قامت به الشرطة الموريتانية من قمع للمتظاهرين يصل إلى درجة "الجريمة ضد الإنسانية".
 
وطالب المرصد في بيان صحفي بفتح تحقيق سريع وجاد يكشف ملابسات ما قال إنه قمع تعرض له المتظاهرون السلميون خلال الأسابيع الأخيرة ويقدم الجناة للعدالة.
 
واعتبر المرصد أن "ما قامت به الشرطة الموريتانية، من ضرب وسحل للمتظاهرين السلميين وتجريدهم من ثيابهم، يعد جرما في حق الإنسانية، واعتداء سافرا وغير مسبوق على الكرامة الإنسانية".
 
ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية إلى "هبة قوية من أجل وقف مسارات الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وغير المسبوقة في موريتانيا".
 
وأكد المرصد الحقوقي على ضرورة "إعادة الاعتبار للضحايا لما لحق بهم من ضرر نفس ومعنوي، وضمان احترام حقوق المواطنين في التعبير عن أرائهم بشكل سلمي، ووقف كافة مظاهر العنف البوليسي، الذي أصبح منهجا ثابتا من قبل الأجهزة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية".
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, حقوق الإنسان, قمع
 
تويتر
المرصد وصف قمع الشرطة بالجريمة ضد الإنسانية https://t.co/E5OGhohE4e
صحراء ميديا | موريتانيا: اتهام الشرطة بجرائم ضد الإنسانية https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-اتهام-الشرطة-بجرائم-ضد-ا… https://t.co/Z8fp09mSlL
فيسبوك
الأكــثر قراءة

ذبح الدجاج.. الشرط الذي طرحه ديمبيلي في برشلونة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة