   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: اجتماع حكومي تحضيرا لإجراءات رفع العلم الجديد


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 17 نونبر 2017 - 12:10



موريتانيا: اجتماع حكومي تحضيرا لإجراءات رفع العلم الجديد

عقد الأمناء العامون فى الحكومة الموريتانية اليوم اجتماعا بنواكشوط لبحث الإجراءات العملية لرفع العلم الوطنى فى المرافق العمومية تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني.

وترأست  الاجتماع الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم، وتضمن جدول الأعمال إضافة إلى العلم، النشيد الوطني وضرورة التحسيس به فى الوسط التربوي.
 
واستعرض الاجتماع ما وصفته قصاصة للوكالة الرسمية بالتحسينات الجديدة المتخذة في مجال الصفقات العمومية، والهادفة إلى محاربة الفساد وترشيد الموارد العمومية .

ومن المتوقع أن يرفع العلم الوطني الجديد فى جميع المرافق يوم الثامن والعشرين نوفمبر الحالي، كما تحضر الحكومة الموريتانية لعزف النشيد الوطني الجديد لأول مرة رسميا بمدينة كيهدي خلال الاحتفال بعيد الاستقلال.
 


الكلمات المفتاحية : الأمناء العامون, الاستقلال, الحكومة, العلم, النشيد الوطني
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا تلعب المباراة الافتتاحية أمام المغرب في "الشان" https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تلعب-المبا… https://t.co/YAMrig77ls
Mali : le président du tribunal de N’yono enlevé jeudi https://t.co/oFDssdnbOA
فيسبوك
الأكــثر قراءة

ذبح الدجاج.. الشرط الذي طرحه ديمبيلي في برشلونة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة