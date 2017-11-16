موريتانيا: اجتماع حكومي تحضيرا لإجراءات رفع العلم الجديد



عقد الأمناء العامون فى الحكومة الموريتانية اليوم اجتماعا بنواكشوط لبحث الإجراءات العملية لرفع العلم الوطنى فى المرافق العمومية تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني.



وترأست الاجتماع الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم، وتضمن جدول الأعمال إضافة إلى العلم، النشيد الوطني وضرورة التحسيس به فى الوسط التربوي.



واستعرض الاجتماع ما وصفته قصاصة للوكالة الرسمية بالتحسينات الجديدة المتخذة في مجال الصفقات العمومية، والهادفة إلى محاربة الفساد وترشيد الموارد العمومية .



ومن المتوقع أن يرفع العلم الوطني الجديد فى جميع المرافق يوم الثامن والعشرين نوفمبر الحالي، كما تحضر الحكومة الموريتانية لعزف النشيد الوطني الجديد لأول مرة رسميا بمدينة كيهدي خلال الاحتفال بعيد الاستقلال.

