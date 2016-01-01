موريتانيا: اجتماع قادة جيوش دول الساحل





تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط غدا الخميس الاجتماع السنوي العادي لقادة أركان جيوش مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس.





كما سيشارك في الاجتماع وفد من قيادة أركان الجيوش الفرنسية وآخر من قيادة قوة "بارخان"، ويستمر الاجتماع يومي الخميس والجمعة 3 و 4 نوفمبر://0 الجاري.





وتضم مجموعة دول الساحل كلا من موريتانيا وبوركينافاسو ومالي و تشاد والنيجر، وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط مقر الأمانة العامة للدول الساحل .





وكانت العاصمة المالية باماكو قد احتضنت شهر مايو الماضي أعمال الدورة الخامسة لاجتماع قادة أركان الجيوش في دول الساحل، وقيادة أركان الجيوش الفرنسية