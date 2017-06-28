موريتانيا: احتجاج ضد اعتقالات في ملف مخدرات



احتجت أسر موريتانية، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط ضد اعتقال أبنائها في إطار تحقيقات قام بها الأمن مطلع شهر يونيو الجاري في ملف تهريب المخدرات.



وقال المحتجون إن المعتقلين في ملف تهريب المخدرات رقم 428-2017 "لا علاقة لهم بالملف"، ووصفوا اعتقالهم بأنه "غير قانوني".



وكانت السلطات قد اعتقلت تجاراً في سوق العاصمة نواكشوط، ووجهت إليهم تهماً بتبييض الأموال التي يستخدمها تجار مخدرات ينشطون في شبه المنطقة.



وقال محمد الأمين ولد الشيخ أحمدو، في اتصال مع "صحراء ميديا"، إن شقيقه المعتقل في الملف الذي يملك صرافة في سوق العاصمة منذ 2007 تم اعتقاله بطريقة "غير قانونية" ودون أي أدلة لتشويه سمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير بها في ملف تهريب المخدرات.



وأضاف ولد الشيخ أحمدو أن أخاه ينحدر من عائلة تمارس التجارة منذ عقود ولديه علاقات مع الكثير من التجار، مشيراً إلى أن المتهم الرئيس في الملف وهو جزائري الجنسية ويدعى حاميدوش، ويلقب بـ"عاليتو "، كان يبيع المحروقات بين "حاسي مسعود" و"تمنراست" منذ عقدين من الزمن.



وقال ولد الشيخ أحمدو إن الجزائري "لديه أوراق قانونية، ولم تثبت التحقيقات والتحريات أي تورط له ضمن الملف"، حسب تعبيره.



وأكد شقيق المتهم أنه تم القبض على 13 متهما في الملف، لكن 3 أشخاص منهم بينهم الجزائري والمصطفى وشخص يدعى الدده ولد سيدي فال، لا علاقة لهم بالملف، على حد تعبيره.



وطالب ولد الشيخ أحمدو السلطات الموريتانية بإعادة الاعتبار لأسر المعتقلين، مؤكداً أن التحقيقات "لم تتوصل إلى أي خيط يربطهم بالملف"، وفق تعبيره.



وكانت النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد وجهت يوم الجمعة الماضي، تهمة تبييض الأموال إلى التجار الثلاثة، وذلك بعد أسابيع من اعتقالهم في إطار ملاحقة عصابة لتهريب المخدرات.

