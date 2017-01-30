موريتانيا: احتجاج طلابي على إغلاق التسجيل بالماستر



طالب عشرات من طلاب اليوم الإثنين بإعادة فتح التسجيل في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية على إغلاق التسجيل فى الماستر للعام الثاني على التوالي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للطلاب.



ونظم الطلاب الذين قالوا إنهم حرموا من التسجيل اليوم ثالث تجمع احتجاجي لهم في ظرف أسبوع أمام كلية العلوم القانونية والاقتصادية



وأعلن الطلاب رفضهم لما سموها "السياسات الإقصائية المتبعة والتي أدت إلى حرمانهم من المنح الخارجية للعام الماضي وحرمتهم من التسجيل في الماستر هذا العام دون أن يلوح في الأفق حل لمشكلتهم".



وكشف الطلاب عن عزمهم التصعيد في الفترة المقبلة، حتى" يمكنوا من حقهم في التسجيل ويفتح أمامهم المجال لإكمال مشوارهم المتعطل بدون مبرر"، وفق تعبيرهم.

