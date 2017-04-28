موريتانيا: احتفاء الدرك بدفعة "فياه ولد معيوف"



شهدت مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، احتفالات عسكرية اليوم الجمعة، بمناسبة تخرج الدفعة 46 من تلامذة الدرك الوطني، والتي تحمل اسم العقيد الراحل فياه ولد معيوف.



وجرى حفل التخرج بحضور وزير الدفاع الوطني ممادا جالو باتيا، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية في ولاية اترارزة.



وشهد حفل التخرج عدة عروض قدمتها الدفعة التي تتكون من 210 فردا تنقسم إلى سريتين أمام عدد من الضباط والقادة الأمنيين، وبحضور اللواء سلطان ولد لسواد القائد العام لأركان الدرك الوطني.



وأشاد وزير الدفاع الوطني بمستوى الجاهزية التي يتمتع بها قطاع الدرك الوطني، وبدوره في حفظ الأمن وحماية البلد من التسلل ومخاطر الإرهاب، وفق تعبيره.



وفي ختام حفل التخرج قدم عناصر الدرك الوطني في مدينة روصو عرضا عسكريا في الشارع الرئيس وسط حضور المارة والعشرات من سكان المدينة.

