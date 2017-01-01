موريتانيا: اختتام آخر جلسة عادية للشيوخ قبل الاستفتاء

ولد الشيخ : الاستفتاء على الدستور سيجرى في وقته

موريتانيا تشترط 300مليون لترخيص شركات التأمين

انتخاب ولد اعزيزي على رأس أرباب العمل المغاربيين

موريتانيا: بعثة من البنك الدولي في وزارة التعليم

الكوت ديفوار: نساء "دوموردو" تنقذن مسجدها من صراع الرجال

موريتانيا: تسجيل 162ألف شخص خلال الإحصاء التكميلي

موريتانيا تشارك في مهرجان للموسيقي التقليدية بالمغرب

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : ربما تكون آخر جلسة للشيوخ ، لو نجحت الحكومة فى تمرير التعديلات الدستورية .. https://t.co/SvHQcJ29WI
الجمعة 7 يوليوز - 02:36
Sahara Media Agency : موريتانيا تشترط 300مليون لترخيص شركات التأمين https://t.co/Hj0wmELZF7
الجمعة 7 يوليوز - 01:58
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: اختتام آخر جلسة عادية للشيوخ قبل الاستفتاء


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 7 يوليوز 2017 - 00:26



رئيس مجلس الشيوخ خلال اختتام أعمال الدورة
رئيس مجلس الشيوخ خلال اختتام أعمال الدورة
مواضيع ذات صلة

 
اختتمت  اليوم الخميس الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2016-2017 على مستوى مجلس الشيوخ ، وتعتبر آخر دورة عادية قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، المزمع إقامتها بداية الشهر المقبل.

وتتضمن التعديلات الدستورية التى اقترحتها الحكومة الموريتانية فقرة تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان ، و الاكتفاء بغرفة واحدة، تتمثل فى الجمعية الوطنية .

وقال رئيس المجلس محمد الحسن ولد الحاج إن اختتام الدورة البرلمانية الحالية جاء في ظرف خاص يندرج في سياق سلسلة من التطورات التي عرفها المحيط السياسي الذي ينتمي إليه مجلس الشيوخ انطلاقا من كونه مؤسسة تشريعية تتأثر بما يدور حولها من تجاذبات وكغيرها من المؤسسات تعتريها عوامل تغير المشهد السياسي، وفق تعبيره.

وشدد ولد الحاج على ان المجلس "كان ومازال وسيبقى حريصا على المصلحة الوطنية "، معربا عن ثقته فى تجاوز الحكمة الموريتانية والأغلبية التي تنتمي إليها الأغلبية من أعضاء المجلس ،الوضعية الحالية ضمن احترام الدستور والمحافظة على المصلحة العامة.
 
وأوضح رئيس المجلس أنه حاول تسيير التطورات التى شهدتها الغرفة فى الفترة بصورة تضمن السير المنتظم لأعمال المجلس ، بفضل تعاون الشيوخ .
 
 
وكان مجلس الشيوخ قد أسقط التعديلات الدستورية ، بعد أن أجازتها الجمعية الوطنية ، ما دفع بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى  تفعيل المادة 38 من الدستور ، واللجوء إلى الشعب لتمرير هذه التعديلات التى تتضمن الاستغناء عن المجلس .
 


الكلمات المفتاحية : الاتسفتاء, الشيوخ ، أزمة ، الحكومة, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة