موريتانيا: اختتام آخر جلسة عادية للشيوخ قبل الاستفتاء





اختتمت اليوم الخميس الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2016-2017 على مستوى مجلس الشيوخ ، وتعتبر آخر دورة عادية قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، المزمع إقامتها بداية الشهر المقبل.



وتتضمن التعديلات الدستورية التى اقترحتها الحكومة الموريتانية فقرة تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان ، و الاكتفاء بغرفة واحدة، تتمثل فى الجمعية الوطنية .



وقال رئيس المجلس محمد الحسن ولد الحاج إن اختتام الدورة البرلمانية الحالية جاء في ظرف خاص يندرج في سياق سلسلة من التطورات التي عرفها المحيط السياسي الذي ينتمي إليه مجلس الشيوخ انطلاقا من كونه مؤسسة تشريعية تتأثر بما يدور حولها من تجاذبات وكغيرها من المؤسسات تعتريها عوامل تغير المشهد السياسي، وفق تعبيره.



وشدد ولد الحاج على ان المجلس "كان ومازال وسيبقى حريصا على المصلحة الوطنية "، معربا عن ثقته فى تجاوز الحكمة الموريتانية والأغلبية التي تنتمي إليها الأغلبية من أعضاء المجلس ،الوضعية الحالية ضمن احترام الدستور والمحافظة على المصلحة العامة.



وأوضح رئيس المجلس أنه حاول تسيير التطورات التى شهدتها الغرفة فى الفترة بصورة تضمن السير المنتظم لأعمال المجلس ، بفضل تعاون الشيوخ .





وكان مجلس الشيوخ قد أسقط التعديلات الدستورية ، بعد أن أجازتها الجمعية الوطنية ، ما دفع بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى تفعيل المادة 38 من الدستور ، واللجوء إلى الشعب لتمرير هذه التعديلات التى تتضمن الاستغناء عن المجلس .

