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موريتانيا: اختتام النسخة الأولى من بطولة "ظامت"


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 25 نونبر 2016 - 10:16



موريتانيا: اختتام النسخة الأولى من بطولة "ظامت"
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اختتمت أمس  الخميس في العاصمة  نواكشوط  بطولة النسخة الاولى للعبة "ظامت" التقليدية، بتتويج نادي الحيط للعبة بطلا بعد فوز لاعبه محمد سالم ولد المختار الحسن حمادي بكأس الاستقلال الوطني.

وفاز بالجائزة الثانية في البطولة اللاعب سيد أحمد ولد محمد عبد الله، في حين فاز بالجائزة الثالثة ابراهيم ولد أعل زين.

وتم توزيع الجوائز النقدية والشهادات التقديرية على الفائزين من طرف رئيس الاتحادية الموريتانية للعبة "ظامت" بداه ولد الكوار والرئيسان الشرفيان للاتحادية على التوالي الولي محمدن ولد محمودن واحمد باب ولد اعلي وأمينها العام الولي ولد صلاحي.

وأشاد رئيس الاتحادية في كلمة له بالمناسبة بما بذلته لجان التحكيم والتنظيم والمتابعة من جهد لإنجاح هذه البطولة الأولى من نوعها، شاكرا كل من ساهم في نجاح الدورة.

 

وأوضح أن الاتحادية ستواصل المشوار من أجل أن تتطور ممارسة لعبة" ظامت" التراثية لتشمل عموم موريتانيا بدل ممارستها بشكل عفوي داعيا الجميع إلى الانتساب للاتحادية.



الكلمات المفتاحية : الشطرنج, العاب, بطولة


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