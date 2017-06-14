البرلمان المصري: جزيرتا "تيران" و"صنافير" سعوديتان

موريتانيا: ارتفاع بنسبة 65% للاستثمار في قطاع الصحة

إنقاذ 92 مهاجرا نيجيريا من الموت في الصحراء الكبرى

الجنائية الدولية تطلب اعتقال سيف الإسلام القذافي

دعوة الشباب الموريتانيين إلى تدريب أمريكي في دكار

موريتانيا: الحكومة تطلق مسابقة في القرآن الكريم

مدينة ازويرات تحتضن أول مباراة دولية في تاريخها

مدير الوثائق المؤمنة الجديد يؤدى اليمين القانونية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إنقاذ 92 مهاجرا نيجيريا بالصحراء الكبري https://t.co/vgjvs5kUW5إنقاذ-92-مهاجرا-نيجيريا-بالصحراء-الكبر… https://t.co/cBet0bJLxn
الاربعاء 14 يونيو - 19:28
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الجنائية الدولية تطلب اعتقال سيف الاسلام https://t.co/vgjvs5kUW5الجنائية-الدولية-تطلب-اعتقال-سيف-الاس… https://t.co/DIcg9PhEwi
الاربعاء 14 يونيو - 18:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: ارتفاع بنسبة 65% للاستثمار في قطاع الصحة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 20:20



موريتانيا: ارتفاع بنسبة 65% للاستثمار في قطاع الصحة
مواضيع ذات صلة

قال وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر إن "الاستثمارات في القطاع الصحي ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى بنسبة 65% مما مكن من بناء 115 مركزا صحيا و20 مستشفا من ضمنها مستشفيات متخصصة.


جاءت تصريحات الوزير اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، رد خلالها على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب أحمد ولد باب، يتعلق بواقع المنظومة الصحية في البلد التي اعتبر أنها ما زالت عاجزة عن كسب ثقة المواطنين الموريتانيين رغم استثمار مبالغ كبيرة فيها.

وأضاف وزير الصحة خلال ردوده أن "موريتانيا اليوم أصبحت تتوفر على أكثر من 20 اسكانير موزعين على مختلف المستشفيات الوطنية، بعد أن كانت قبل سنوات قليلة لايوجد فيها إلا جهاز سكانير واحد، هذا بالإضافة إلى توفرها على أفضل أجهزة الكشف بالأشعة.


كان بوبكر قدم عرضا حول بعض المستشفيات التي يجري بناؤها حاليا كمركز القلب الذي سيرى النور في نهاية هذه السنة الجارية، ومستشفى بوكى الذي يعتبر في مراحل بنائه النهائية حيث لم يبقَ إلا ربطه بالتركيبات الكهربائية كما تتواصل الأعمال في مستشفى النعمة.

وأشار الوزير إلى وجود خطة مستقبلية لتوسعة المستشفى الوطني في نواكشوط خلال السنتين المقبلتين لتصل سعته إلى 200 سرير.

 

وطالب النواب خلال الجلسة بضرورة وضع إجراءات صارمة في حق الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية، منبهين إلى أن هذه القضية من المجالات المسكوت عنها بغير وجه حق.



الكلمات المفتاحية : استثمارات, صحة, وزير
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة