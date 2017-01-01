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موريتانيا: ارتفاع نسبة النجاح في الباكلوريا هذا العام


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 8 يوليوز 2017 - 19:10



موريتانيا: ارتفاع نسبة النجاح في الباكلوريا هذا العام
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أعلنت وزارة التهذيب الوطني عن ارتفاع نسبة الناجحين في امتحانات الباكلوريا في موريتانيا هذا العام بالنسبة للشعب العلمية.


وقالت الوزارة في بيان لها إن "نسبة النجاح في شعبة الرياضيات ارتفعت من 17.69% السنة الماضية الي 19.64% خلال السنة الحالية.


 كما ارتفعت نسبة الناجحين  في شعبة العلوم من 5.66% السنة الماضية إلى نسبة 9.46% هذه السنة .

وأضافت الوزارة أن "نسبة النجاح في شهادة الباكلوريا ارتفعت بشكل عام خلال الدورة العادية من 6.4% العام الماضي الي 8.7% هذا العام,


وعزت وزارة التهذيب هذا الارتفاع في نسبة النجاح في امتحانات الباكلوريا بشكل عام، إلى "تحسن نسبة النجاح في المواد العلمية، وكذلك في مدارس الامتياز، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كافتتاح السنة الدراسية في آجالها المقررة، وانطلاق الدروس في الوقت المناسب، وتوفير تغطية تربوية جيدة، واستكمال حضور كافة الطواقم التربوية في الوقت المحدد، اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة جميع أنواع الغش" .



الكلمات المفتاحية : امتحانات, تعليم, تلاميذ
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