موريتانيا: استئناف الحكم على شاب رمى وزيراً بحذائه



يمثل الناشط الشبابي الشيخ باي ولد محمد، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الإستئناف بمدينة آلاك، جنوب غربي موريتانيا.



وكان الشيخ باي قد اعتقل يونيو 2016 عندما رمى حذاءه تجاه وزير الثقافة والصناعة التلقيدية النطاق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أثناء مؤتمر صحفي للحكومة.



ووجهت له تهمة استخدام العنف والإعتداء المادى وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها، وهي التهم التي أدين بها قبل أن يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة في شهر يوليو 2016.



وينتمي الناشط الشبابي إلى حركة 25 فبراير المعارضة لما تقول إنه "حكم العسكر" في موريتانيا، وينشط أغلب أعضاءها على مواقع التواصل الاجتماعي.



