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الثلاثاء 24 يناير - 12:21
Sahara Media Agency : موريتانيا: استئناف الحكم على شاب رمى وزيراً بحذائه https://t.co/t0L4F5sAli
الثلاثاء 24 يناير - 12:19
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موريتانيا: استئناف الحكم على شاب رمى وزيراً بحذائه


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 10:40



وقفة للتضامن مع الشيخ باي في نواكشوط - أرشيف
وقفة للتضامن مع الشيخ باي في نواكشوط - أرشيف
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يمثل الناشط الشبابي الشيخ باي ولد محمد، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الإستئناف بمدينة آلاك، جنوب غربي موريتانيا.
 
وكان الشيخ باي قد اعتقل يونيو 2016 عندما رمى حذاءه تجاه وزير الثقافة والصناعة التلقيدية النطاق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أثناء مؤتمر صحفي للحكومة.
 
ووجهت له تهمة استخدام العنف والإعتداء المادى وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها، وهي التهم التي أدين بها قبل أن يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة في شهر يوليو 2016.
 
وينتمي الناشط الشبابي إلى حركة 25 فبراير المعارضة لما تقول إنه "حكم العسكر" في موريتانيا، وينشط أغلب أعضاءها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


الكلمات المفتاحية : حقوق, سجن, شباب, محاكمة, نضال


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