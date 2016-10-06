موريتانيا: استراتيجية جديدة لعصرنة الإدارة والتقنيات



قال الامين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال محمد ولد هيبة ان الحكومة الموريتانية عززت أمن المعلومات والشبكات وحماية بيانات الخصوصية.



وأضاف خلال إطلاق ورشة حول الانظمة المعلوماتية والضوابط المتعلقة بها "اتخذنا الإجراءات اللازمة لاستمرارية الانشطة شرط اساسي لتنمية مجتمع المعلومات وترسيخ الثقة بين مستخدمي أدوات تكنولوجية الاتصال والمعلومات"



وتنظم الورشة بالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال و"شركة أكليب المتعددة الخدمات".



وأكد الامين العام أنه تم تخصيص حيز لأمن المعلومات وحماية المستخدمين ضمن الاستراتجية الوطنية لعصرنة الإدارة ولتقنيات والإعلام و الاتصال مابين 2012 و2016 .



وأشار ولد هيبة إلى أن قطاعه يعمل على إعداد إطار قانوني لمجتمع الموريتاني يحرم الممارسات المنافية للقيم والأخلاق ويهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع على حد تعبيره.

