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موريتانيا: استعدادات رسمية لامتحانات البكالوريا


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 3 يونيو 2017 - 21:50



موريتانيا: استعدادات رسمية لامتحانات البكالوريا
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عقد وزير التهذيب الوطني الموريتاني إسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، مساء اليوم السبت، بمباني مديرية الامتحانات في نواكشوط، اجتماعاً مع رؤساء مراكز الامتحانات على عموم التراب الوطني.
 
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يشكل فرصة طيبة للقاء بالطاقم المسؤول عن الاشراف على الامتحانات خاصة امتحان البكالوريا.
 
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن امتنانه وشكره لهذا الطاقم على ما بذله خلال السنة الماضية وعلى النجاح الملحوظ الذي شهدته الامتحانات الماضية والذي برهن على مصداقية الامتحانات الموريتانية.
 
وأبرز الوزير أهمية الدور الذي يؤديه رئيس المركز بوصفه المسؤول الأول والأخير عما يدور في مركزه.
 
وعبر الوزير عن استعداد الوزارة لاتخاذ كل الاجراءات التي يوصي بها المشرفون على لامتحانات والتي من شأنها المساهمة في إنجاح العملية.
 
ورد الوزير خلال اللقاء على أسئلة ومداخلات الحضور التي انصبت حول الأمور الفنية كتقليص مراكز الامتحانات وتحييد تغطية شبكة الأنترنت عن مراكز الامتحان أثناء الامتحانات.
 


الكلمات المفتاحية : امتحان, باكالوريا, تعليم, مسابقة
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